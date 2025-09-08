اطلاق نار بعد مشاجرة جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باطلاق نار بعد مشاجرة جنوبي العاصمة .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "حصلت مشاجرة ضمن تقاطع الدرويش بمنطقة السيدية بين شخصين وحصل تبادل اطلاق نار".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن اصابة احد اطراف المشاجرة"، مشيرا الى أن "الاجهزة الامنية تبحث عن الشخص الثاني".