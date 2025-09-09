انطلاق عملية امنية واسعة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "القيادة شرعت بعملية امنية واسعة ضمن منطقتي "السعادة، " شرقي العاصمة".وأضافت ان "ذلك جاء بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار الاسلحة الغير مرخصة وإلقاء القبض على المطلوبين"، موضحة انه "نتج عنها مصادرة اسلحة واعتدة غير مرخصة واعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".