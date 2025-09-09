القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية تمكنت في قضاء غربي من اعتقال رجل بعمر الـ50 عاما بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية (اغتصاب) متكررة على ابنته البالغة من العمر 13 عاماً".وأضاف ان "المتهم اعتدى كذلك على بعض الأطفال".