بينهم عصابة للاتجار بالبشر.. القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة "للإتجار بالبشر" مكونة من ستة اشخاص وبالجرم والمشهود".وتابعت، ان " العملية افضت عن اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية في جانب ".وأضافت، انه " تم ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة المختلفة الغير مرخصة يأتي ذلك من خلال تشكيلات الفرق"، مشيرة الى ان "العمليات مستمرة لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة".