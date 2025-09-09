100 قطعة سلاح وقنابل ضبطت بمنطقتين ببغداد بعد ساعات من بدء عملية امنية

وقال المصدر لـ ، انه "بعد ساعات من بدء عمليات عملية امنية واسعة في منطقتي السعادة والرشاد شرقي العاصمة، تم ضبط عدد كبير من الأسلحة وتنفيذ عمليات القبض في المنطقتين".وأضاف ان "العملية اسفرت خلال ساعات من بدءها عن:ضبط سلاح متنوع عدد 88ضبط رمانة يدوية عدد 5ضبط قاذفة RBG7 عدد 1ضبط حائز سلاح 66ضبط العمالة الاجنبية عدد 28ضبط عصابة لسرقة الدرجات عدد 1ضبط امر قبض المحظور عدد 1اوامر قبض مختلفة عدد 25متهمين بالمخدرات عدد 5تجهيزات عسكرية عدد 5مواد مخدرة عدد 27ادوية منتهية الصلاحية (محضورة) عدد 343معمل غير مرخص عدد 3واكد ان "مجموع النشاطات بلغ 593".