الداخلية تعلن حصيلة مثقلة لعمليات "السعادة والرشاد": 166 متهماً و126 سلاحاً ومخدرات

وذكر بيان للوزارة، أنه "إلحاقًا لبياننا الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٩ أيلول ٢٠٢٥ بشأن انطلاق العملية الأمنية الاستباقية في منطقتي السعادة والرشاد ضمن قضاء ، وبإشراف مباشر من ، نعلن نتائج العملية التي نفذتها قيادة شرطة – بإسناد القطعات الساندة:• القبض على (١٦٦) متهمًا ومخالفًا، من بينهم:• (٥) متهمين بجرائم قتل وفق المادة (٤٠٦) ق.ع.• (١) متهمة مطلوبة وفق المادة (٩) قانون المحظور.• (٣٣) متهمًا وفق مواد قانونية مختلفة.• (٩٦) متهمًا بحيازة أسلحة غير مرخصة.• (٢) متهمين بحيازة مواد مخدرة.• (٢٨) مخالفًا لشروط الإقامة من جنسيات متعددة.• (١) سارق بحوزته دراجات نارية مسروقة.• ضبط أسلحة واعتدة متنوعة بعدد (١٢٦ قطعة)، شملت:• (٨٥) بندقية.• (١) RBK.• (٥) سمنوف.• (٣) بنادق صيد.• (٢٦) مسدسات.• بالإضافة إلى (٥) رمانات يدوية، وقاذفة عدد (١).• ضبط (٣٤٣) دواءً منتهي الصلاحية.• ضبط مادة الكرستال المخدرة بوزن (٢) غم.• غلق (٣) معامل مخالفة للتعليمات بالتنسيق مع ".وبشأن إجراءاتها، بينت انه "تم اتخاذ الاتي:• أودع المتهمون في مراكز شرطة (أكد) و(الزوراء) لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.• سلّمت جميع الأسلحة والمواد المضبوطة أصوليًا إلى الجهات المختصة".وأكدت الوزارة، "استمرارها عبر جميع تشكيلاتها في تنفيذ عمليات نوعية مماثلة لضبط السلاح غير المرخّص، ملاحقة المطلوبين، وتجفيف منابع الجريمة، تعزيزًا للأمن وحمايةً لاستقرار العاصمة بغداد".