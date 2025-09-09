في الأنبار.. اتلاف 211 مقذوفا غير منفلق

أعلنت مديرية دفاع مدني ، الثلاثاء، عن اتلاف 211 مقذوفا غير منفلق في المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية، إن "مديرية دفاع مدني ، نفذت بالتنسيق مع كتيبة الميدان للجيش العراقي ومديرية مكافحة المتفجرات في المحافظة، واجبًا لإتلاف 211 مقذوفًا غير منفلق بمختلف العيارات والأحجام".

وأضاف البيان "هذا العمل جاء ضمن جهود الشعبة لمعالجة القنابل غير المنفلقة، وتم تنفيذه وفقًا للضوابط والتعليمات الأصولية".