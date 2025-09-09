العراق يعلن تحرير مواطنة روسية مختطفة

وقال في تغريدة له على منصة "اكس"، "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".

وأضاف "نؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة الى سمعة والعراقيين".

وأعلنت السلطات العراقية في 7 تموز 2023، أنها فتحت تحقيقاً بشأن اختطاف باحثة إسرائيلية - روسية في العراق.