قتلى وجرحى بنزاع عشائري في البصرة

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى بنزاع عشائري في .

وقال المصدر في حديث لـ ، " نزاع عشائري مسلح في أبي صخير شمالي بين ابناء عمومة يوقع أربع ضحايا بين قتيل وجريح".

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل حالات قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.