الحكومة العراقية تكشف تفاصيل تحرير تسوركوف

وأكد أن "أجهزتنا الأمنية تواصل عملها في ملاحقة جميع المتورطين بهذه الجريمة، وتقديمهم للمحاسبة وفقا للقانون"، مثمنا "الجهود الخيرة التي أسهمت في تحرير المواطنة الروسية، وكل من سعى للدفاع عن سمعة العراق وأمنه واستقراره". وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، "في أواخر آذار من العام 2023، اقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون باختطاف المواطنة الروسية أثناء تواجدها في العاصمة ، في جريمة لا تعكس حقيقة الواقع الأمني المستتب في كل مدن ".وأضاف "منذ ذلك الوقت تواصل أجهزتنا الأمنية عملها وتحركاتها بعيداً عن الإعلام، حفاظاً على سرّية المعلومات، ومن أجل ضمان سلامة المواطنة الروسية المُختطفة".ولفت الى أنه "بعد جهود أمنية واستخبارية مميزة، وبتنسيق عالٍ مع جهات داخلية عدة على مستوى كبير من الشعور الوطني والإنساني، تمكنت الأجهزة المختصة في 9 أيلول الجاري، من كشف مكان احتجازها والوصول له، وتسليمها لاحقاً إلى التي ستتولى بدورها إيصالها إلى شقيقتها التي تحمل الجنسية الأمريكية".وأكد أن "أجهزتنا الأمنية تواصل عملها في ملاحقة جميع المتورطين بهذه الجريمة، وتقديمهم للمحاسبة وفقا للقانون"، مثمنا "الجهود الخيرة التي أسهمت في تحرير المواطنة الروسية، وكل من سعى للدفاع عن سمعة العراق وأمنه واستقراره".

كما أكد أن "أن قواتنا المسلحة وكل أجهزتنا وتشكيلاتنا الأمنية، لن تتوانى عن أداء واجبها في فرض سلطة القانون والدفاع عن الدولة ومؤسساتها، ومحاسبة من يحاول الإضرار بالأمن والاستقرار الذي تحقق بعد تضحيات جسام وجهود وطنية مخلصة".

وأعلن ، الثلاثاء، عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف.