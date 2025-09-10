الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد إعلانها "حرب مفتوحة".. اقتحام امني واسع لمناطق جديدة شرقي بغداد
أمن
2025-09-10 | 01:55
1,024 شوهد
السومرية
نيوز-امن
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الأربعاء، المباشرة بعملية امنية واسعة في منطقتي الفضيلية والباوية
شرق بغداد
بحثا عن السلاح والعمالة الأجنبية والخارجين عن القانون.
وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار السلاح الغير مرخص، شرعت
قيادة عمليات بغداد
بممارسات امنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي "الفضيلية، الباوية"، شرقي العاصمة".
وأضاف ان "ذلك يأتي من خلال تشكيلات الفرقتين "الأولى والخامسة" شرطة اتحادية وقيادة شرطة
الرصافة
وباسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".
يأتي هذا الإعلان بعد اقل من 24 ساعة من اعلان مشابه، في منطقتي السعادة والرشاد، حيث أعلنت
وزارة الداخلية
تنفيذ خطة واسعة النطاق ومن 5 محاور لفرض القانون في المنطقتين، وذلك عقب الوعيد الذي اطلقه
وزير الداخلية
واعلانه "حربا مفتوحة" مع
المخدرات
وسلاح العشائر والإرهاب، اثر استشهاد ضابطين وعنصرين في منطقة السعادة شرقي
بغداد
قبل أيام اثناء محاولة فض نزاع عشائري.
