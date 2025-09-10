بعد إعلانها "حرب مفتوحة".. اقتحام امني واسع لمناطق جديدة شرقي بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار السلاح الغير مرخص، شرعت بممارسات امنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي "الفضيلية، الباوية"، شرقي العاصمة".وأضاف ان "ذلك يأتي من خلال تشكيلات الفرقتين "الأولى والخامسة" شرطة اتحادية وقيادة شرطة وباسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".يأتي هذا الإعلان بعد اقل من 24 ساعة من اعلان مشابه، في منطقتي السعادة والرشاد، حيث أعلنت تنفيذ خطة واسعة النطاق ومن 5 محاور لفرض القانون في المنطقتين، وذلك عقب الوعيد الذي اطلقه واعلانه "حربا مفتوحة" مع وسلاح العشائر والإرهاب، اثر استشهاد ضابطين وعنصرين في منطقة السعادة شرقي قبل أيام اثناء محاولة فض نزاع عشائري.