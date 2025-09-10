بحادثين منفصلين.. مقتل شخص في بوب الشام واعتقال امرأة "قاتلة" بالزعفرانية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شخصا أقدم على فتح نيران سلاحه نوع مسدس باتجاه مدني ضمن منطقة ما أسفر عن مقتله في الحال"، مبينا ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".وفي حادث منفصل، أشار المصدر الى تمكن قوة امنية من القبض على امرأة مطلوبة وفق المادة ٤٠٦ لقيامها بقتل شخص في وقت ماضي ضمن "، مشيرا الى انه "تم القبض عليها وايداعها التوقيف باجراءات أصولية".