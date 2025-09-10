قوة أمنية من بغداد تنصب كمينا في ميسان وتصطاد مطلوبين بتهمة قتل منذ عام 2021

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية من شرطة وبالتعاون مع شرطة ، تمكنت اليوم من القبض على متهمين اثنين هاربين منذ عام ٢٠٢١ بجريمة قتل".وأضاف المصدر، أنه "من خلال المتابعة عن طريق شبكات المحمول، توجهت القوة الى ميسان وتم نصب كمين محكم لهم وتم اعتقالهم ونقلهم الى وايداعهم التوقيف بإجراء أصولي".