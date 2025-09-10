ضبط أكثر من 8 أطنان من الأدوية المهربة في ديالى

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العملية نُفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم فيها ضبط أطنان من المهربة".وتابعت، انه "تم تحديد الأماكن التي تحتوي على هذه المواد ومداهمتها وغلقها وإتلاف كافة الأدوية التي تحويها بناءً على قرارات قضائية".