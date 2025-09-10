بينها القتل العمد.. القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم اثنين مطلوبين وفق المادة (٤٠٦) القتل العمد، واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة وبحيازة السلاح الغير مرخص، واجانب مخالفين لشروط دائرة الاقامة والجنسية".وتابعت، ان "العملية اسفرت عن ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة المختلفة غير المرخصة بالاضافة الى حجز إعداد من العجلات والدراجات المخالفة للضوابط المرورية".