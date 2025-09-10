الشرطة تنفي استهداف منزل ضابط في جنوب غربي بغداد

وذكر بيان للقيادة، انها "تنفي ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انفجار أو استهداف لمنزل أحد الضباط ضمن منطقة السيدية"، مؤكدة أنه "لا صحة لهذه الأخبار، ولم يسجل أي حادث من هذا النوع، في الوقت الحالي، وأن الوضع الأمني في المنطقة مستقر بشكل كامل".ودعا البيان، جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، وتجنب نشر الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين".