القبض على تيكتوكر شهير بحوزته أسلحة في أربيل

وقالت المديرية في بيان تابعته لـ ، ان "قوة امنية تمكنت اليوم من القبض على تيكتوكر (ش، ف، ح) المعروف على منصة التيك توك باسم "خەپە شەكرۆكە" وصديقه، بحوزتها أسلحة غير مرخصة في المحافظة".وأضافت ان "ذلك جاء بعد قيام المتهمين بإطلاق العيارات النارية عبر الأسلحة غير المرخصة".