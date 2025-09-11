خبير ادلة جنائية يتدخل بوفاة غامضة لفتاة عشرينية شمال بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "احد مستشفيات منطقة المشاهدة شمال العاصمة تسلم جثة فتاة تولد ٢٠٠٠ متعرضة الى حادث اطلاق نار ".وأضاف انه "حسب اقوال زوجها انها تعرضت الى رصاصة طائشة، الامر الذي تطلب تدخل خبير الادلة الجنائية ووجه بالتحفظ على الزوج لوجود شكوك بالحادثة وعدم قناعته بالافادة".