وزير الداخلية يفتتح مركز شرطة شط العرب في البصرة

وأكد الوزير في بيان نقله مكتبه الإعلامي، أن "هذا المركز متكامل من جميع النواحي وفق مواصفات حديثة وفنية ويضم أجهزة أتمتة"، مشيراً إلى أن "هذا المركز سيمكن المنتسبين فيه من أداء مهامهم بالشكل الصحيح، فضلاً عن أنه يحتوي على جميع وسائل الراحة للمواطنين، وقد أنجز بدعم من الحكومة المحلية للمحافظة مع ".وبين الوزير، أن "التحول الرقمي والربط الشبكي شكل قفزة نوعية في عمل لضمان النزاهة والشفافية وسرعة الإنجاز".وأوضح الوزير أن " سجلت انخفاضاً في معدلات الجريمة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها، من بينها تعزيز قيادة الشرطة بدوريات نجدة وموارد بشرية وكاميرات ذكية، فضلاً عن وعي المواطن البصري".وفي محور آخر، بين الوزير أن "هناك إقبالاً من قبل المواطنين في المحافظة على تسجيل الأسلحة من خلال شعبة التسجيل في المراكز والمكاتب عبر منصة أور".كما أشاد بـ"التعاون البناء بين الحكومة المحلية لمحافظة والأجهزة الأمنية في المحافظة".