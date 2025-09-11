وزير الداخلية يفتتح مركز شرطة شط العرب في البصرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لماسك بعد اغتيال تشارلي كيرك
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540304-638931797335715618.png
وزير الداخلية يفتتح مركز شرطة شط العرب في البصرة
أمن
2025-09-11 | 05:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
افتتح
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الخميس، مركز شرطة
شط العرب
في
محافظة البصرة
، فيما أشار الى وجود إقبال كبير من قبل المواطنين في المحافظة على تسجيل الأسلحة.
وأكد الوزير في بيان نقله مكتبه الإعلامي، أن "هذا المركز متكامل من جميع النواحي وفق مواصفات حديثة وفنية ويضم أجهزة أتمتة"، مشيراً إلى أن "هذا المركز سيمكن المنتسبين فيه من أداء مهامهم بالشكل الصحيح، فضلاً عن أنه يحتوي على جميع وسائل الراحة للمواطنين، وقد أنجز بدعم من الحكومة المحلية للمحافظة مع
قيادة شرطة البصرة
".
وبين الوزير، أن "التحول الرقمي والربط الشبكي شكل قفزة نوعية في عمل
وزارة الداخلية
لضمان النزاهة والشفافية وسرعة الإنجاز".
وأوضح الوزير أن "
محافظة البصرة
سجلت انخفاضاً في معدلات الجريمة بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها، من بينها تعزيز قيادة الشرطة بدوريات نجدة وموارد بشرية وكاميرات ذكية، فضلاً عن وعي المواطن البصري".
وفي محور آخر، بين الوزير أن "هناك إقبالاً من قبل المواطنين في المحافظة على تسجيل الأسلحة من خلال شعبة التسجيل في المراكز والمكاتب عبر منصة أور".
كما أشاد
وزير الداخلية
بـ"التعاون البناء بين الحكومة المحلية لمحافظة
البصرة
والأجهزة الأمنية في المحافظة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
04:24 | 2025-09-11
في البصرة.. شط العرب يبتلع مطعما عائما (فيديو)
16:59 | 2025-08-16
شرطة بابل تصدر إيضاحا عن قضية "اقتحام" مركز شرطة الجبل
03:57 | 2025-07-28
توجيه من وزير الداخلية يخص المراكز الانتخابية
11:14 | 2025-09-06
وزير الداخلية
مركز
شط العرب
عبد الأمير الشمري
قيادة شرطة البصرة
الأجهزة الأمنية
وزارة الداخلية
عبد الأمير ال
السومرية نيوز
محافظة البصرة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
35.24%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
29.59%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
21.79%
09:34 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
09:34 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.38%
03:45 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:45 | 2025-09-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
Live Talk
الأسبوع الدولي للعمل التطوعي - Live Talk - الحلقة ١١٤ | 2025
10:30 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
طل الصباح
زووم - مقولة عجبتني 9-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
اخترنا لك
شرطة ميسان تطيح بـ"نصاب" مسلح
05:32 | 2025-09-11
وزير الداخلية يعلن الربط الشبكي لكل مراكز الشرطة وانخفاض نسبة الجرائم و"الدكات" العشائرية (فيديو)
04:24 | 2025-09-11
خبير ادلة جنائية يتدخل بوفاة غامضة لفتاة عشرينية شمال بغداد
02:43 | 2025-09-11
لليوم الثالث على التوالي.. القوات الامنية "تباغت" منطقة جديدة ببغداد
01:52 | 2025-09-11
تفاصيل تفكيك شبكة تهريب مهاجرين غير شرعيين الى العراق
14:21 | 2025-09-10
القبض على تيكتوكر شهير بحوزته أسلحة في أربيل
14:09 | 2025-09-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.