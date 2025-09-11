وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "قوة أمنية من قسم شرطة البلدة تمكنت بعد توفر معلومات دقيقة ونصب كمين محكم من الإطاحة بمتهم مطلوب وفق المادة (456) من ق ع الخاصة بجرائم النصب والاحتيال وضبط قطعة سلاح كانت بحوزته".وأشارت القيادة الى "اقتياد المتهم إلى مركز الاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية".