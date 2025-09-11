القبض على سائق دليفري متهم بالدكة العشائرية

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكن فريق عمل من ومكافحة اجرام حطين من تتبع خيوط تلك الجرائم وبعد توفر المعلومات الاستدلالية تم معرفة هوية المتهم والإطاحة به وضبط سلاح نوع كلاشينكوف ومسدس بحوزته ودراجة نارية".وأضافت، أن "المتهم قد اعترف صراحة بارتكاب اكثر من جريمة إطلاق نار على منازل المواطنين بدواعي الابتزاز مستقلاً دراجة نارية دليفري لإيهام ".