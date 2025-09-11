العثور على جثة شاب مطعون بسكاكين في نهر البدعة شمالي ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من شرطة النهرية، عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 32 عاما في نهر البدعة شمال المحافظة".وأضاف المصدر، أن "الجثة بدت عليها آثار طعن بسكاكين"، مؤكدا على "فتح تحقيق معمق في الحادثة".