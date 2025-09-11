عمليات بغداد توضح بشأن الممارسات الأمنية بالكرخ والرصافة

وذكر بيان للقيادة، انها "تود أن توضح للرأي العام أن الممارسات الأمنية الجارية في جانبي لا تمثل عسكرة للمدن أو تضييقاً على المواطنين، وإنما هي إجراءات وقائية مدروسة تُنفّذ وفق رؤية وتقدير موقف أمني، تهدف إلى إنفاذ القانون وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية، ومروّجي ، ومرتكبي النزاعات العشائرية، وأوكار السلاح غير المرخص".وأضاف البيان، "لقد أظهرت هذه الإجراءات ارتياحاً واضحاً بين المواطنين، لما لها من دور مباشر في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالطمأنينة في العاصمة. كما تثني قيادة العمليات على الروح الوطنية العالية لأهالي الكرام، ودعمهم الكبير لقواتهم الأمنية في تنفيذ الواجبات المكلفين بها".وتابع: "قد أصبح هناك اليوم تنافس إيجابي بين تشكيلاتنا الأمنية لتقديم الأفضل في الأداء، ورفع مستوى الجهد الأمني بما يحقق أعلى درجات الانضباط وفرض القانون في جميع مناطق العاصمة".وأكدت أن "جميع هذه الإجراءات تُعزز بجهد استخباري متميز ودقيق، يتناسب مع المرحلة الراهنة التي تتطلب الحزم واليقظة، وصولاً إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطن وصون حريته، والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".