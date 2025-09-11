الحشد الشعبي ينفي فتح باب التطوع ضمن صفوفه

وذكرت الدائرة في بيان، "تنفي والمالية العامة في ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح باب التطوع ضمن صفوف الهيئة، مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية عن تمامًا".وشددت على أن "جميع الاخبار المتعلقة بالهيئة تصدر حصراً عبر القنوات والمنصات الإعلامية الرسمية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار المزيفة أو التعامل مع الروابط المشبوهة"، مهيبة "بالجميع متابعة الصفحات الرسمية لهيئة للتأكد من صحة أي خبر أو إعلان يخصها".