من البصرة.. وزير الداخلية يوجه بتطبيق خطة الأمن المناطقي وحماية المنشآت النفطية

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ان الشمري "أجرى زيارة رسمية إلى مقر ، إذ ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور محافظ وعدد من القيادات الأمنية والضباط، واستمع إلى إيجاز مفصل من قائد شرطة المحافظة بشأن آليات العمل والخطط الأمنية المتبعة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تطبيق خطة الأمن المناطقي في جميع أقسام الشرطة، ومشدداً في الوقت ذاته على تأمين المراكز الانتخابية كافة لضمان أجواء مستقرة تعكس التزام الدولة بإنفاذ القانون وصون العملية الديمقراطية".كما وجّه الوزير "بالاستمرار في أداء واجباتها في حماية الشركات النفطية والأنابيب الحيوية في ، مؤكداً أن هذه المسؤولية تقع على عاتقها بشكل مباشر، ولا بد من تعزيز إجراءاتها بما يضمن استمرار عمل الشركات النفطية بأمن واستقرار".وفي إطار تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، شدد على أن "تكون هناك استجابة سريعة من دوريات النجدة لجميع الاتصالات والنداءات الواردة عبر الرقم 911، كون سرعة الاستجابة تمثل ركيزة مهمة في تقديم الخدمة الأمنية".وأشار إلى أن "هناك دعماً كبيراً من القضاء لعمل في البصرة، وهو ما يمنح غطاءً قانونياً راسخاً لأداء واجباتهم، كما أكد أن فض النزاعات العشائرية يجب أن يكون بشكل حاسم وسريع، داعياً القوات المكلفة بالواجبات إلى أخذ دورها الكامل في معالجة هذه الحالات التي تهدد السلم المجتمعي".واختتم وزير الداخلية حديثه بالتشديد على أن "البصرة يجب أن تبقى محاطة بالأمن والأمان، وأن يشعر المواطنون بالاستقرار الحقيقي، مؤكداً دعمه الكامل لعمل الشرطة في المحافظة، ومجدداً التزام الوزارة بمواصلة العمل الميداني لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مدن ".