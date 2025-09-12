تفاصيل جديدة عن كواليس تحرير "تسوركوف"

وقال مصدر حكومي إن بعث قبل عشرة أيام رسالة شديدة اللهجة عبر مبعوث أمريكي الى ، هدّد فيها بقصف 15 موقعًا تابعًا للحشد الشعبي في وعدد من المدن العراقية، إذا لم يتم الإفراج عن تسوركوف خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أن الرسالة تضمنت بشكل واضح المواقع المستهدفة بالقصف، بحسب .وبحسب المصدر، تحرك السوداني على الفور لإظهار جدية التهديد أمام قيادات "الحشد"، حيث أوفد احد مستشاريه للقاء الأمين العام للفصيل المختطف للروسية، مؤكدا ضرورة إنهاء هذه الأزمة لما قد تحمله من انعكاسات خطيرة على ، على حد تعبير "ارم نيوز".وأضاف أن الامين العام، وبعد سلسلة اتصالات داخلية وخارجية، أبدى استعداده لإطلاق سراح تسوركوف في إطار صفقة تشمل إفراج عن اللبناني المنتمي لحزب الله، القبطان أمهز، وآخرين، إضافة إلى إفراج عن نجل احد قيادات الفصائل، وعدد من عناصر الفصيل الذين اعتقلوا على خلفية اشتباك مسلح مع الشرطة العراقية جنوبي بغداد، أسفر عن مقتل ضابط شرطة يدعى عمار ، وعنصر آخر وسائق مدني.وأشار المصدر إلى أن اعتقال نجل القيادي جاء عقب المواجهات التي اندلعت بين الفصيل وقوات الأمن العراقية إثر إقالة مدير عام الزراعة في جنوبي بغداد المحسوب على الكتائب، حيث رفض ترك منصبه ولجأ إلى عناصر مسلحة لطرد المسؤول الجديد.