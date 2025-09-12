ليس الكيان ولا أمريكا.. تعاون إيراني عراقي ضد "عدو مشترك متقدّم استراتيجيا"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ليس الكيان ولا أمريكا.. تعاون إيراني عراقي ضد "عدو مشترك متقدّم استراتيجيا"

أمن

2025-09-12 | 04:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ليس الكيان ولا أمريكا.. تعاون إيراني عراقي ضد &quot;عدو مشترك متقدّم استراتيجيا&quot;
757 شوهد

السومرية نيوز-دوليات

أكد الأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات الإيرانية، على ضرورة التعاون الإيراني العراقي لمواجهة "افة المخدرات"، معتبرا ان "عدونا المشترك منشغل بتصميم استراتيجيات جديدة".



وقال حسين ذوالفقاري ممثل رئيس الجمهورية والأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات خلال زيارته للعراق، والمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين، انه "اليوم في مواجهة أحد أكبر التحديات الأمنية والاجتماعية في العصر الحالي، ألا وهو آفة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، يُصبح تعاطفنا وتعاوننا ضرورة حتمية مجددًا".

وأشار إلى أن "هذه الظاهرة المشؤومة استهدفت الأمن القومي، وصحة المجتمع، وخاصة الشباب، والاستقرار الاقتصادي لبلدينا، إن جغرافيتنا المشتركة، التي يُفترض أن تكون مصدرًا للازدهار والتنمية، تُستغل للأسف من قِبل المتاجرين الدوليين كطريق عبور".

وأوضح ان "تبادل المعلومات والخبرات القيّمة قد مهّد الطريق لاتخاذ تدابير عملية فعّالة خلال الأشهر الماضية، وخاصةً خلال الأربعين. إلا أن عدونا المشترك متطور ومسلح ومجهز بتقنيات حديثة. لذلك، يجب ألا ندع هذه النجاحات الأولية تثنينا عن يقظتنا وعزمنا على مواجهة الأبعاد الأوسع لهذا التهديد".

واكد انه "ينبغي رفع مستوى التعاون الاستخباراتي والعملياتي إلى المستوى الاستراتيجي، ونقترح إنشاء "وحدة/مركز عمليات حدودية مشتركة" بحضور ضباط اتصال من البلدين بحيث يمكن تبادل المعلومات في الوقت الفعلي ويمكن تنسيق العمليات المشتركة بسرعة ودقة أكبر".

واعتبر ذو الفقاري بناء القدرات والتدريب المشترك بين البلدين أمرًا بالغ الأهمية، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لعقد دورات تدريبية متخصصة لحرس الحدود وضباط مكافحة المخدرات والقضاة من كلا البلدين في مجالات مثل أساليب الكشف الجديدة ومكافحة التهريب المنظم وغسيل الأموال . كما أننا مستعدون للاستفادة من التجارب الناجحة للمدربين والخبراء العراقيين".

وأشار الممثل الرئاسي والأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات إلى ضرورة التنسيق القانوني والقضائي بين البلدين في مكافحة المخدرات، وأضاف: "نقترح تشكيل "لجنة فرعية قانونية" من الخبراء من البلدين لتسهيل وتسريع تحديد وتجميد أصول شبكات التهريب (النشطة في كلا البلدين) والتنسيق في مجال القوانين والبروتوكولات القضائية".


وأكد على ضرورة ضبط الحدود الجوية والإلكترونية تماشياً مع التعاون الثنائي في مكافحة المخدرات بين إيران والعراق، قائلاً: "نقترح عدم حصر تعاوننا في الحدود البرية. فالتنسيق في مراقبة وضبط المجال الجوي الحدودي، بالإضافة إلى مكافحة التهريب عبر الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يوجه ضربات قاضية للمهربين".

كما اعتبر ذو الفقاري التعاون في مجالات الوقاية والعلاج والحد من الأضرار أمرًا بالغ الأهمية، قائلًا: "هذه الأزمة ليست معركة أمنية فحسب، بل هي أيضًا حرب ثقافية واجتماعية وصحية. ونحن على استعداد لمشاركة خبراتنا في مجال مشاريع دعم الحياة ومراكز الوقاية من الإدمان وعلاجه واستراتيجيات الحد من الأضرار مع إخواننا العراقيين".


وأكد الممثل الرئاسي والأمين العام لهيئة مكافحة المخدرات: "إن عدونا المشترك يُعِدّ حاليًا استراتيجيات جديدة. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة. فليكن هذا الاجتماع ليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل أيضًا "ورشة عمل عملية" لبلورة قرارات جريئة وإجراءات عاجلة".

وذكّر قائلاً: "إننا في إيران نؤمن إيمانًا راسخًا بعمق التعاون مع أشقائنا العراقيين. فلنعمل معًا لتحويل حدودنا من خطوط تهديد إلى جدران منيعة للأمن والتعاون".

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Play
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
Play
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Play
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Play
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Play
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
Play
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Play
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Live Talk
Play
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Play
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
Play
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
Play
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
Play
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
Play
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
Play
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10

اخترنا لك
نزاع مسلح في الشعلة ببغداد.. ما الحقيقة؟
06:09 | 2025-09-12
الكونغرس يقر موازنة "وزارة الحرب".. و60% من تخصيصات "محاربة داعش" ستكون للعراق
03:42 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن كواليس تحرير "تسوركوف"
02:26 | 2025-09-12
شرطة كركوك تعلن اعتقال منفذ جريمة القتل في الدبس
18:02 | 2025-09-11
اعتقال منتحل صفة رسمية بالحشد الشعبي يوهم المواطنين بالتعيينات
11:41 | 2025-09-11
من البصرة.. وزير الداخلية يوجه بتطبيق خطة الأمن المناطقي وحماية المنشآت النفطية
10:08 | 2025-09-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.