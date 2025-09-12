نزاع مسلح في الشعلة ببغداد.. ما الحقيقة؟

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده "اندلاع نزاع مسلح وتبادل اطلاق نار في منطقة "الشعلة الزراعي" بجانب ".وأضافت ان "ما حصل هو مشاجرة واطلاق نار بين طرفين في منطقة الشعلة /الخطيب الزراعي بسبب خلاف مادي مما ادى الى قتل شخص واصابة اخر باطلاق نار"، موضحة ان "قوة مشتركة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وشرطة الكرخ توجهت لمكان الحادث وطوقته، وبعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل الى احد الجناة واعتقاله وضبط بحوزته سلاح الجريمة وتسليمه الى الجهات المختصة بعد أقامة دعوى قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".