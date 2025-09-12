صولة على "الكراجات" المخالفة في بغداد: إغلاق 10 واعتقال مخالفين

وذكر بيان للقيادة، انه "تواصل من خلال "لجنة متابعة الساحات/الكراجات"، بأسناد والقطعات الماسكة، واجبات تدقيق ومتابعة الساحات غير المجازة في جانبي ".وأضاف البيان، انه "تم غلق (١٠) ساحات "كراجات" مخالفة للشروط والضوابط المعمول بها والقاء القبض على عدد من اصحابها ممن يستغلون الارصفة واخذ المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير اصولية وذلك ضمن مناطق جانبي الكرخ والرصافة".وبين، انه "تأتي هذه الاجراءات حرصاً منّا على أمن وسلامة الاهالي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال ضعاف النفوس واستحصال المبالغ المالية بطرق غير شرعية"، داعياً المواطنين إلى "الاخبار عن اي ساحة غير رسمية ومخالفة".