وقال في بيان: "يعلن ببالغ الحزن والأسى استشهاد الشيخ عبدالستار القرغولي إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة - جنوبي ، إثر عمل إجرامي جبان".وأضاف "بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بهذا الفعل الإجرامي، وسيُقدِّمون إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".وتابع: "إن السني إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة النكراء، يؤكد أن يد العدالة ستلاحق كل من تسوّل له نفسه استهداف بيوت الله ورجالها، ولن يكون هناك تهاون في حفظ أمن وسلامة أئمة وخطباء الجوامع والمساجد. تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".وكان قد كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.وقال المصدر لـ ، إن "مشادة كلامية حصلت بين المتوفي (الذي يعاني من امراض قلبية) مع الامام والمؤذن السابقين"، لافتاً إلى أن سبب الخلاف بينهم يعود إلى "قرار بتبديل امام وخطيب الجامع".وأضاف، أن "قوة امنية تحفظت على الامام والمؤذن السابقين كإجراء اصولي".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بوفاة إمام بعد مشادة كلامية داخل جامع، جنوبي بغداد.وقال المصدر لـ نيوز، إن "مشادة كلامية بين مجموعة من المصلين لم تعرف أسبابها، مع امام جامع وخطيب لمنعه من الخطابة ضمن منطقة الدورة، اسفرت عن وفاة بسكته قلبية".ونوه إلى أن "الخطيب كان يعني من أمراض القلب".