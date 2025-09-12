الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540402-638932829341141728.jpeg
الوقف السني يصف حادثة جامع الدورة بـ"العمل الإجرامي" ويعلن اعتقال المتورطين
أمن
2025-09-12 | 10:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,743 شوهد
وصف
ديوان الوقف السني
، اليوم الجمعة، ما حدث في جامع "كريم الناصر" بـ"العمل الإجرامي".
وقال
الديوان
في بيان: "يعلن
ديوان الوقف السني
ببالغ الحزن والأسى استشهاد الشيخ عبدالستار القرغولي إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة - جنوبي
بغداد
، إثر عمل إجرامي جبان".
وأضاف "بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين بهذا الفعل الإجرامي، وسيُقدِّمون إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون".
وتابع: "إن
ديوان الوقف
السني إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة النكراء، يؤكد أن يد العدالة ستلاحق كل من تسوّل له نفسه استهداف بيوت الله ورجالها، ولن يكون هناك تهاون في حفظ أمن وسلامة أئمة وخطباء الجوامع والمساجد. تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
وكان قد كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "مشادة كلامية حصلت بين المتوفي (الذي يعاني من امراض قلبية) مع الامام والمؤذن السابقين"، لافتاً إلى أن سبب الخلاف بينهم يعود إلى "قرار بتبديل امام وخطيب الجامع".
وأضاف، أن "قوة امنية تحفظت على الامام والمؤذن السابقين كإجراء اصولي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بوفاة إمام
مسجد
بعد مشادة كلامية داخل جامع، جنوبي بغداد.
وقال المصدر لـ
السومرية
نيوز، إن "مشادة كلامية بين مجموعة من المصلين لم تعرف أسبابها، مع امام جامع وخطيب لمنعه من الخطابة ضمن منطقة الدورة، اسفرت عن وفاة
الخطيب
بسكته قلبية".
ونوه إلى أن "الخطيب كان يعني من أمراض القلب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الوقف السني يمنع "الدفوف" داخل المساجد والجوامع
08:16 | 2025-09-10
"العزم" يطالب بمحاسبة المتورطين بحادثة جنوبي بغداد
14:58 | 2025-07-27
ترقية شهيد حادثة "زراعة الدورة" إلى ملازم ومنح عائلته شقة في بسماية
18:16 | 2025-08-22
بيان جديد من الوقف السني بشأن الدفوف
13:06 | 2025-09-10
الوقف
السني
ديوان الوقف السني
السومرية نيوز
ديوان الوقف
سومرية نيوز
السومرية
الديوان
الخطيب
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"ستمنع ترامب من الاغتيال".. "عرّاب" الغاء تفويض حرب العراق يحدد 4 أسباب "مهمة" للخطوة
سياسة
31.41%
04:22 | 2025-09-11
"ستمنع ترامب من الاغتيال".. "عرّاب" الغاء تفويض حرب العراق يحدد 4 أسباب "مهمة" للخطوة
04:22 | 2025-09-11
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
25.31%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
اقتصاد
24.19%
09:47 | 2025-09-11
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
09:47 | 2025-09-11
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
دوليات
19.09%
09:31 | 2025-09-12
والده سلمه.. تحديد هوية قاتل الأميركي تشارلي كيرك (صور)
09:31 | 2025-09-12
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
عشرين
المختطفة الاسـ رائـ يلية.. إعلان أمريكي واحتفاء عراقي وصمت فصائلي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
ناس وناس
كربلاء سوق الدهان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
من الأخير
تسوركوف آمنة في السفارة.. والأحزاب المســ.لحة تقاوم الدستور - من الأخير م٢ - حلقة ٦٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
استديو Noon
المجاملة 10-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
ميسان.. افشال محاولة سرقة الكابلات الكهربائية لكورنيش شارع دجلة
12:23 | 2025-09-12
الاطاحة بمتهم بالمحتوى الهابط في بغداد
11:14 | 2025-09-12
بعملية استهدفت مناطق الشرق.. اعتقال نحو 70 متهماً ومخالفاً وضبط أسلحة في بغداد
09:23 | 2025-09-12
الداخلية ترد على مزاعم فتح باب التطوع بصفة شرطي
09:02 | 2025-09-12
صولة على "الكراجات" المخالفة في بغداد: إغلاق 10 واعتقال مخالفين
08:39 | 2025-09-12
نزاع مسلح في الشعلة ببغداد.. ما الحقيقة؟
06:09 | 2025-09-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.