بيان وتحذير أمني بخصوص "هجوم سيبراني" على أنظمة الحكومة العراقية

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أخباراً تضمنت معلومات غير دقيقة حول تعرض أنظمة حكومية لهجمات سيبرانية، وفي هذا السياق، أكد أن المتابعة الفنية أظهرت أن الحادثة اقتصرت على أنظمة محدودة تابعة لعدد من المؤسسات، دون أن يكون لها أي تأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين".وبينت انه "لم تُسجل أي حالات تعطيل أو توقف في عمل الأنظمة الحيوية أو الخدمية، ويتولى المركز، بالتنسيق مع الجهات الفنية ذات العلاقة، متابعة هذه المحاولات السيبرانية بشكل دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان احتواء الموقف ومنع أي آثار مستقبلية".ودعت القيادة "وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم تضخيم مثل هذه الحوادث، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تفادياً لنشر معلومات قد تربك الرأي العام".وأكدت أن "أي محاولات اختراق أو استهداف للأنظمة الحكومية أو بث إشاعات وتضخيم ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، وسيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، باعتبارها جرائم سيبرانية تهدد المصلحة الوطنية".وأشار للأمن السيبراني أن "الوضع الفني تحت السيطرة الكاملة، وأن العمل جارٍ بشكل مستمر لتعزيز حماية السيبراني الوطني، بما يضمن استمرار الخدمات وطمأنة المواطنين".