العثور على جثة إيطالي في منطقة العرصات ببغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة شخص يدعى "ح.أ" يحمل الجنسية الإيطالية، داخل فندق البيت الإيطالي ضمن منطقة العرصات بظروف غامضة".وأضاف ان "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".