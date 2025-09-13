وفاة مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية في بغداد

نيوز-امن



افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة مواطن مصري يحمل الجنسية الإيطالية في منطقة العرصات ببغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مواطنا مصريا يحمل الجنسية الإيطالية توفي داخل فندق ضمن منطقة العرصات بظروف غامضة".



وأضاف ان "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".



