تفاصيل جديدة عن وفاة الإيطالي في العرصات وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "المتوفي هو مصري يحمل الجنسية الإيطالية ويعمل مستشاراً للطرق الحديثة"، مشيرا الى انه "قدم الى لإجراء مقابلة في وزارة الاعمار والإسكان".وأضاف انه "تعرض الى وعكة صحية ونقل الى ، حيث امتنعت المستشفى عن استلامه، الا انه تم نقله لمستشفى الكندي وفارق الحياة هناك".وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم السبت، بالعثور على جثة شخص إيطالي في منطقة العرصات ببغداد.وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة شخص يدعى "ح.أ" يحمل الجنسية الإيطالية، داخل فندق البيت الإيطالي ضمن منطقة العرصات بظروف غامضة".وأضاف ان "قوة امنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".