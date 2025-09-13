إجراءات قانونية بحق رجل مرور ظهر بمقطع رشوة.. والداخلية تؤكد: لا نتشرف به

وذكرت الوزارة بيان ورد للسومرية نيوز، ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً يظهر فيه أحد العناصر السيئة التي لا تتشرف بأن يحسب عليها بعد قيامه بأخذ رشوة من أحد سائقي العجلات، لافتة الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة لينال جزاءه العادل.وأضافت ان وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة.