انفجار في ديالى مخلفا ثلاث إصابات

أعلنت ، اليوم السبت، عن إصابة ثلاثة مقاتلين من قيادة فرقة المغاوير الثالثة والعشرين بانفجار في .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "نتيجة لعملية البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، انفجرت إحدى العبوات الناسفة من مخلفات عصابات الإرهابية على عجلة تابعة للفوج الثاني في والثمانين / الفرقة الثالثة والعشرين، اليوم السبت، في قرية التابعة لناحية بهرز – ".

وأضافت ان "الحادث اسفر عن إصابة ثلاثة مقاتلين أبطال بجروح وكسور متفرقة في الأقدام"، مشيرة الى انه "تم نقلهم على الفور إلى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهم بحالة صحية مستقرة".