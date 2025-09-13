خبير: العمليات الامينة ستستمر في بغداد والمحافظات لحين بسط الامن والاستقرار

وقال لـ ، ان "القوات الأمنية شرعت صباح اليوم بتنفيذ عمليات واسعة في وعدد من المحافظات، بقيادة وبمشاركة والاستخبارية وجهاز ".وأضاف ان "العمليات تهدف إلى القضاء على العناصر الإرهابية والخلايا النائمة التي كانت تخطط لشن هجمات في بغداد والمحافظات، إضافة إلى التصدي لظاهرة الدكة العشائرية وضبط السلاح غير المرخّص"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة مئات القطع من الأسلحة غير المرخصة بمختلف أنواعها، فضلاً عن إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية متعددة، وبينهم عناصر متورطة بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات".وذكر ان "هذه العمليات الأمنية ستستمر لحين بسط الأمن والاستقرار وضمان شعور المواطنين بالطمأنينة"، مثمناً "الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".