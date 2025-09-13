أمنية الانتخابات تشدد على منع ظهور أي عنصر أمني في وسائل الإعلام مع المرشحين للانتخابات

وقالت خلية في بيان ورد لـ ، إن "المحمداوي ترأس مؤتمراً موسعاً في ، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين هذا الوطني في محافظات واسط والمثنى والديوانية، بحضور عضو بمجلس المفوضين في ، ووكيل لشؤون الاستخبارات، وضباط الركن في ، وقادة شرطة هذه المحافظات وممثلي كافة، وقادة ، ورؤساء مكاتب المفوضية في المحافظات المذكورة".وأضافت الخلية، أن "المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل من قبل قادة شرطة المحافظات الثلاث، عن الاستعدادات الجارية والخطة المتعلقة بهذه الانتخابات، وأكد على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المقترعين، مبيناً أن "جميع الظروف مهيأة لإجراء هذه الانتخابات".وبحسب البيان، وجه المحمداوي بأن "تكون الخطة الأمنية مرنة جداً تسمح لجميع العراقيين في المحافظات كافة بالوصول الى المراكز الانتخابية من دون أن تكون هناك عرقلة، وإكمال جميع ما يتعلق بإنجاح المشاركة وتهيئة الخطط الأمنية والساندة من بينها الدفاع المدني والجهد الإعلامي".وأكد المحمداوي، أن "قواتنا الأمنية على مسافة واحدة من الجميع"، مشدداً على "منع ظهور أي عنصر من القوات الأمنية في وسائل الإعلام مع المرشحين للانتخابات".