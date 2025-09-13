العراق يتولى إدارة معهد المخطوطات العربية في القاهرة

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التربية بارك فوز مرشح بمنصب مدير معهد المخطوطات العربية في القاهرة بعد منافسة عربية نظمتها للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".وأكد ، أن "هذا المنصب يعد إنجازاً متميزاً يُسجل للبلاد واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، حيث أصبح عاملا وحافزا لاستعادة استحقاقات الوطن المميزة داخل المنظمات العربية والدولية".من الجدير بالذكر ان العراق حصل قبل عامين على عضوية في اليونسكو، ليواصل اليوم تعزيز نجاحاته وحضوره الدولي بمنصبين مهمين، في خطوات تسجل الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة واللجنة الوطنية العراقية، وفق البيان.