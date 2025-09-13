عمليات نوعية في وادي الشاي.. تطهير 1000 متر وتدمير مخلفات الإرهاب في صلاح الدين

وذكر بيان للقيادة، انها "نفذت عمليات نوعية في ، بهدف تطهير المنطقة من أي وجود معادٍ، وأسفرت عن تطهير طريق بطول 1000 متر، بالإضافة إلى مساحة 4100 ، كما شملت العمليات نقل مواد مختلفة من المنطقة وتسوية طرق المواصلات، مما يعزز سيطرة القوات الأمنية على المنطقة التي كانت سابقاً بؤرة لنشاط العدو".وتأتي هذه العمليات، وفق البيان، "ضمن جهود مستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار في وادي الشاي وإحكام السيطرة على كافة النقاط الحيوية".