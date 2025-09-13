مصرع عامل وإصابة مواطن بحادثين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع عامل وإصابة مواطن بحادثين منفصلين في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اقدم شخص مجهول الهوية يرتدي الزي العسكري ومعه شخص اخر على طعن احد المواطنين ضمن قضاء ابي غريب ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب".

وأضاف المصدر "تمكنت القوات الامنية من اعتقال احدهم ولاذ الثاني بالفرار".



وفي حادث آخر، قال المصدر " احد العمال نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية وسقوطه من مرتفع داخل مول قيد الانشاء ضمن منطقة الدورة".