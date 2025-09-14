مصرع واصابة 5 اشخاص بانقلاب صهريج واصطدام مركبتين غربي بغداد

نيوز-امن



افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة 5 اشخاص بانقلاب صهريج واصطدام مركبتين غربي فجر اليوم.





وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 3 اخرين نتيجة حادث سير بانقلاب صهريج واصطدام مركبتين ضمن سريع فجر اليوم".





