نداء استغاثة يحرك قاعدة أم قصر البحرية.. ماذا حدث قرب ميناء الفاو الكبير؟

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قوة من قيادة قاعدة البحرية، بواسطة القطع البحرية، نفذت عملية إنقاذ لعدد من الصيادين العراقيين قرب ميناء الكبير، وذلك بعد تلقي نداء استغاثة من أحد زوارق الصيد بوجود شخص مصاب يحتاج إلى نقله إلى المستشفى.وقد بادرت القوة بتقديم المساعدة اللازمة والإسعافات الأولية للمصاب – بحسب البيان - ثم نقلته من البحر إلى مستشفى الفاو العام للاطمئنان على وضعه الصحي.وتأتي هذه الفعالية في إطار مهام الرامية إلى تأمين الحماية وإجراء عمليات البحث والإنقاذ البحري ضمن قاطع المسؤولية، وحفظ سلامة الأرواح في البحر، استناداً إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS).