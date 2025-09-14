بينهم امرأة.. اعتقال 3 إرهابيين في نينوى والأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية منسقة تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في اقسام استخبارات الفرق (7-10-14) من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين بينهم امرأة في محافظتي ونينوى".وأضافت المديرية، أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 من وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية أنها "ماضية في تعقب الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم لضمان حفظ أمن الوطن والمواطن".