https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540544-638934499563260627.jpg
الشمري يؤكد اعتقال تجار مخدرات خطرين بالتنسيق مع إيران
أمن
2025-09-14 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
180 شوهد
أشاد
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الأحد، بالتنسيق والعمل الأمني بين
العراق
وإيران، مؤكداً أنه أثمر عن اعتقال تجار مخدرات خطيرين ومطلوبين بجرائم منظمة.
وقال
المكتب الإعلامي
للشمري في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
وزارة الداخلية
العراقية شهدت اليوم، اجتماعًا موسعًا بين الشمري، والقائد العام للشرطة الإيرانية
أحمد رضا رادان
، بحضور عدد من القادة من كلا البلدين الجارين".
وأضافت أن "الاجتماع جرى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مذكرات التفاهم، وتحديد المجالات وجداول زمنية، لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
ونقل البيان عن
وزير الداخلية
قوله إن "التنسيق والتعاون بين
العراق
ودول الجوار أمر مهم جدا لتحقيق الأمن المشترك"، مبينا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تعيش أو تستقر بمعزل عن باقي الدول".
وأضاف أن "العمل الأمني بين البلدين أثمر عن إلقاء القبض على تجار خطيرين في تجارة
المخدرات
ومطلوبين بجرائم منظمة، فضلًا عن ضبط الحدود الدولية"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون كانت نتائجه واضحة أيضا خلال الزيارة الأربعينية، وقد نفذت الخطة الخاصة بهذه المناسبة على أتم وجه".
>>
تابع قناة السومرية على
