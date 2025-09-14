الشمري يؤكد اعتقال تجار مخدرات خطرين بالتنسيق مع إيران

وقال للشمري في بيان ورد لـ ، إن " العراقية شهدت اليوم، اجتماعًا موسعًا بين الشمري، والقائد العام للشرطة الإيرانية ، بحضور عدد من القادة من كلا البلدين الجارين".وأضافت أن "الاجتماع جرى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة في مقدمتها تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مذكرات التفاهم، وتحديد المجالات وجداول زمنية، لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.ونقل البيان عن قوله إن "التنسيق والتعاون بين ودول الجوار أمر مهم جدا لتحقيق الأمن المشترك"، مبينا أنه "لا يمكن لأي دولة أن تعيش أو تستقر بمعزل عن باقي الدول".وأضاف أن "العمل الأمني بين البلدين أثمر عن إلقاء القبض على تجار خطيرين في تجارة ومطلوبين بجرائم منظمة، فضلًا عن ضبط الحدود الدولية"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون كانت نتائجه واضحة أيضا خلال الزيارة الأربعينية، وقد نفذت الخطة الخاصة بهذه المناسبة على أتم وجه".