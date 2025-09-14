في ميسان.. انفجار مقذوف بسبب حريق بمكب للنفايات

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا بمكب للنفايات يتسبب بانفلاق مقذوف حربي بالقرب من السجن المركزي في ".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن اصابات تذكر".