أموال من الأرصفة.. اعتقال أصحاب 29 كراجا "غير رسمي" وخطوط ساخنة للتبليغ

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الماسكة من وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع أمانة للحراسات والأمن من غلق (٢٩) ساحة "كراج" غير مجازة وتعمل بدون موافقات أصولية".وأضافت انها "القت القبض على عدد من المخالفين لاستغلالهم الأرصفة والطرق الرئيسية لوقوف العجلات وذلك في عدد من مناطق ".ودعت "اصحاب ساحات وقوف العجلات غير مجازة إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة والمواطنين للإخبار الفوري عن المخالفين عبر الخطوط الساخنة ادناه لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم:(٩١١)0773000970807834887408