إجرام ميسان تعلن اعتقال متهم بجريمة قتل الشيخ ابو كرار العلياوي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "فريقاً مختصاً من أجرام شعبة إجرام البلدة نفذ عملية أمنية منفصلة استند من خلالها على معلومات استدلاليّة مكنته من تحديد مكان تواجد أحد المتهمين بمقتل المواطن الشيخ العلياوي والإطاحة به" .وبينت القيادة، انه "بتاريخ 13 تموز 2025 تعرض الشيخ ابو كرار العلياوي لحادث إطلاق نار في منطقة الجمعيات وعلى إثرها فارق الحياة"، مشيرةً إلى "اقتياده إلى مركز الاحتجاز الأمني لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".