مشاجرة استخدمت فيها عجلة للدفاع.. الكشف عن تفاصيل "معركة العلاوي" فجر اليوم

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة المتوسطة في منطقة ".وأضاف المصدر، أن "الطرف الأول تضمن اشخاص يستقلون عجلة تابعة الى قتل منهم شخص مدني وأصيب منهم ضابط برتبة عميد ومنتسب في الشرطة القضائية ومنتسب في الفرقة الخاصة ومدني".وتابع المصدر، أن "الطرف الثاني أصيب منهم شخص واحد، وتم اعتقال ٤ اشخاص منهم وتم التحفظ على المصابين في المستشفيات تحت الحراسة مع سحب المراقبة من مكان الحادث وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية".