النزاهة تضبط موظفا بتلقي رشاوى من المواطنين في ذي قار

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أفادت بتأليف فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي، إثر ورود معلوماتٍ تفيد بقيام مُتَّهمٍ في مُديريَّة ماء بطلب الرشوة من المواطنين، مقابل قيامه بتقدير أقيام العقارات لبعض المواطنين؛ لغرض شمولهم بقرض المصرف العقاريّ؛ كونه يعمل عضواً في اللجنة الخاصَّة بتقدير أقيام العقارات المشمولة بقرض المصرف".وأوضحت أنَّ "فريق العمل بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة الذي يمثل جزءاً من المبلغ الكليّ المُتَّـفق عليه البالغ (١١) مليون دينار من بعض المواطنين".وتابعت، انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات على السيّد قاضي المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهِ".