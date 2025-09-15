النزاهة تضبط موظفا بتلقي رشاوى من المواطنين في ذي قار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحسم الجدل: لن نفرض رسوما إضافية على الصين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540632-638935314271423395.jpg
النزاهة تضبط موظفا بتلقي رشاوى من المواطنين في ذي قار
أمن
2025-09-15 | 07:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
344 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة ماء
ذي قار
؛ على خلفيَّة طلب الرشوة؛ لقاء قيامه بتقدير أقيام العقارات لبعض المُواطنين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أفادت بتأليف
مكتب تحقيق ذي قار
فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي، إثر ورود معلوماتٍ تفيد بقيام مُتَّهمٍ في مُديريَّة ماء
ذي قار
بطلب الرشوة من المواطنين، مقابل قيامه بتقدير أقيام العقارات لبعض المواطنين؛ لغرض شمولهم بقرض المصرف العقاريّ؛ كونه يعمل عضواً في اللجنة الخاصَّة بتقدير أقيام العقارات المشمولة بقرض المصرف".
وأوضحت أنَّ "فريق العمل بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ ضبطه بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة الذي يمثل جزءاً من المبلغ الكليّ المُتَّـفق عليه البالغ (١١) مليون دينار من بعض المواطنين".
وتابعت، انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات على السيّد قاضي
محكمة التحقيق
المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهِ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النزاهة تضبط 5 موظفين في نينوى بتهمة سرقة مشتقات نفطية
08:02 | 2025-06-29
إصابة ضابط واثنين من المنتسبين أثناء مداهمة منزل مطلوب في ذي قار
07:33 | 2025-08-20
النزاهة تضبط رئيس جمعية إسكان منتسبي زراعة نينوى بتهمة الاستيلاء على عقارات
06:51 | 2025-08-21
النزاهـة تضـبط 3 متهمين للمغالاة بشراء أجهـزة طبية في بابل
06:38 | 2025-08-11
ذي قار
رشاوى
النزاهة
مكتب تحقيق ذي قار
المصرف العقاري
محكمة التحقيق
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
51.63%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
19.9%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
14.52%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
محليات
13.95%
12:03 | 2025-09-14
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
12:03 | 2025-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
الأكثر مشاهدة
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
من الأخير
الولاية الثانية.. شقاق في بيت الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
اخترنا لك
اعتقال مطلوب بقضايا مخدرات في ميسان
10:03 | 2025-09-15
مشاجرة استخدمت فيها عجلة للدفاع.. الكشف عن تفاصيل "معركة العلاوي" فجر اليوم
06:46 | 2025-09-15
إجرام ميسان تعلن اعتقال متهم بجريمة قتل الشيخ ابو كرار العلياوي
05:19 | 2025-09-15
حبس وطرد.. الداخلية تعلن فرض عقوبات على دورية المرور المرتشية بـ"صندوق عصير"
04:46 | 2025-09-15
أموال من الأرصفة.. اعتقال أصحاب 29 كراجا "غير رسمي" وخطوط ساخنة للتبليغ
03:14 | 2025-09-15
في ميسان.. انفجار مقذوف بسبب حريق بمكب للنفايات
15:05 | 2025-09-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.